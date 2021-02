Il Manchester City continua ad essere inarrestabile, non solo in campionato ma anche in Champions League. Successo in trasferta contro il Monchengladbach e qualificazione ormai ipotecata. La differenza in campo è stata nettissima, la sfida si sblocca dopo 29 minuti con Bernardo Silva.

I tedeschi ci provano con qualche cambio, ma i risultati non sono entusiasmanti. Gli inglesi continuano a tenere il pallino del gioco e si confermano nettamente superiori, il raddoppio arriva al 65′ con Gabriel Jesus. La squadra di Guardiola controlla e mette al sicuro il passaggio del turno. Finisce 0-2, il ritorno non dovrebbe regalare sorprese. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.