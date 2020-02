Il Manchester United si rilancia in Premier League: colpo grosso sul campo del Chelsea, 0-2 ricco di emozioni

Il Manchester United si rilancia per la qualificazione alla prossima Champions League. Colpo grosso sul campo del Chelsea per i Red Devils che si candidano ad essere protagonisti fino alla fine della stagione, le qualità della rosa non sono assolutamente in discussione. La squadra adesso ha ritrovato fiducia e può togliersi soddisfazioni fino al termine del campionato. Al contrario la squadra di Lampard è in piena difficoltà, i Blues non vincono da ben quattro partite ed il quarto posto è sempre più a rischio. Il match si sblocca nel primo tempo, al 45′ è Martial a portare in vantaggio gli ospiti. Nel secondo tempo arriva la reazione del Chelsea, Zouma segna ma il gol viene annullato per un fallo in attacco. Bruno Fernandes colpisce il palo, il gol del raddoppio è nell’aria ed arriva con Maguire di testa. Nel finale il Chelsea ci prova, annullato anche un gol dopo il consulto al Var. Il risultato non cambia più, finisce 0-2, il Manchester United si avvicina alla zona Champions proprio occupata dal Chelsea, il distacco adesso è di appena 3 punti. In alto la fotogallery con tutte le immagini.