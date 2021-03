Manchester United-Milan 1-1, le pagelle di CalcioWeb: il gol di Kjaer avvicina i rossoneri alla qualificazione

Si è giocata l’andata degli ottavi di finale di Europa League, sono scese in campo Manchester United e Milan. La sfida è stata dai due volti, partenza sprint da parte dei rossoneri, poi gli inglesi sono saliti in cattedra e hanno dimostrato di essere una squadra forte. La qualificazione è ancora apertissima e si deciderà tutto nella partita di ritorno, la compagine di Stefano Pioli ha dimostrato di poter ottenere il passaggio del turno. Il Milan passa in vantaggio con una magia di Kessie, ma il gol del centrocampista viene annullato per un tocco di mano del centrocampista. Lo United risponde e Maguire si divora il gol a porta praticamente vuota. Nella ripresa gli inglesi passano, incomprensione tra Tomori e Donnarumma, è Diallo a segnare di testa. In pieno recupero arriva il pareggio di testa del difensore Kjaer. Finisce 1-1. Si deciderà tutto al ritorno, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Manchester United-Milan, le pagelle di CalcioWeb

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson 6; Wan-Bissaka 6, Bailly 6, Maguire 5.5, Telles 6.5; Matic 6.5, McTominay 5.5; James 5.5, Bruno Fernandes 7, Martial 6; Greenwood 6. A disposizione: Grant, Bishop, Lindelof, Fred s.v., Diallo 7, Shaw s.v., Williams s.v., Tuanzebe, Shoretire. All: Solskjaer

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 5; Calabria 5.5, Kjaer 7, Tomori 5, Dalot 6; Meite 6.5, Kessie 7; Saelemaekers 6.5, Brahim Diaz 5.5, Krunic 6; Leao 5.5. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Castillejo 6, Tonali 6, Kalulu s.v., Tonin, Gabbia. All: Pioli