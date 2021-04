La Roma ha compromesso nel finale la qualificazione in finale di Europa League, al ritorno contro il Manchester United sarà chiamata ad una vera e propria impresa. Ben tre infortuni nel primo tempo per Fonseca: si tratta di Veretout, Pau Lopez e Spinazzola. I Red Devils passano in vantaggio con Bruno Fernandes, i giallorossi ribaltano tutto con il rigore di Pellegrini ed il gol di Dzeko. La strategia della Roma non paga, nella ripresa lo United dilaga. Sale in cattedra Cavani, l’ex Napoli protagonista di una bellissima doppietta. In pochi minuti arrivano altre due marcature con il rigore trasformato da Bruno Fernandes e con Pogba. Finisce 6-2, in gol anche Greenwood.

Manchester United-Roma, le pagelle di CalcioWeb

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) – De Gea 6; Wan-Bissaka 6.5, Lindelof 6, Maguire 6, Shaw 6.5; McTominay 6, Fred 6.5; Rashford 5.5, Bruno Fernandes 8, Pogba 7.5; Cavani 8. A disp.: Grant, Henderson, Bailly, Mata, Greenwood 7, Diallo, James, Alex Telles, Matic s.v., B. Williams, Van de Beek, Tuanzebe.

ROMA (3-4-2-1) –

Pau Lopez voto 6: costretto ad uscire per un infortunio alla spalla.

Ibanez voto 4.5: sbaglia clamorosamente nel primo tempo, si dimostra disattento. Non migliora nella ripresa.

Cristante voto 4.5: continua a giocare fuori ruolo e in alcune occasioni non dimostra il senso della posizione.

Smalling voto 6: ottima partita nel primo tempo, nel secondo tempo è ingenuo in occasione del calcio di rigore procurato e sul gol di Pogba sbaglia.

Karsdorp voto 6.5: si guadagna il calcio di rigore che porta la Roma sul pareggio.

Veretout s.v.: costretto al cambio per infortunio dopo appena 5 minuti.

Diawara voto 5: positivo in fase di contrasto, qualche errore di troppo nei passaggi.

Spinazzola voto 6.5: si dimostra una continua spina nel fianco, lascia il campo per infortunio.

Pellegrini voto 7: buona prestazione per il centrocampista: trasforma il calcio di rigore, poi serve Dzeko.

Mkhitaryan voto 6: è protagonista della bellissima azione che ha portato al gol di Dzeko.

Dzeko voto 7: non sbaglia mai le partite così importanti: fa reparto da solo, trova il gol dell’1-2. Male nel finale.

A disp.: Mirante 5, Fuzato, Villar 5, Santon, Mayoral, Kumbulla, Carles Perez, Bruno Peres 5, Ciervo, Darboe.