Manila Nazzaro e la separazione con l’ex calciatore: “ecco perché decisi di lasciarlo” [FOTO]

Manila Nazzaro è fidanzata con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, la coppia ha già annunciato il matrimonio. L’ex Miss Italia è stata sposata con un altro ex calciatore Francesco Cozza, bandiera del passato della Reggina. La conduttrice svela alcuni retroscena in un’intervista a Verissimo.

“Quella con Francesco è stata una storia molto bella, sono nati due bambini. Tutto accade per un motivo. Il momento più doloroso è stato realizzare che in realtà c’erano tante bugie alla base della relazione. Sono stata male. Nel 2016, il giorno del mio compleanno lui non venne e io decisi di lasciarlo. Poi ho scoperto che, mentre eravamo in fase di separazione, lui aveva avuto già un altro figlio. C’eravamo già allontanati nel 2013, quando ho scoperto di avere una malattia autoimmune alla tiroide, la sindrome di Basedow. Mi hanno operato e tolto la tiroide. Ho perso la voce, ero completamente afona e ho temuto di non poter lavorare più. Ero ingrassata tanto. Ho affrontato tutto da sola, tra di noi c’erano tanti silenzi e cose non dette”.