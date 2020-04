“Maratone di sesso e passione irrefrenabile”, la rivelazione sull’ex Juventus [NOMI, FOTO e DETTAGLI]

Sonia Isaza è una sexy trainer molto celebre sui social, è infatti seguita da 3 milioni di follower. Fisico statuario, in poco tempo ha scatenato i social con foto che hanno attirato l’attenzione dei fan. La 31enne colombiana ha fatto innamorare anche un calciatore: Arturo Vidal. Come riporta anche Lapresse si mormora di una passione irrefrenabile con maratone di sesso che in passato avrebbero messo in difficoltà le performance (in campo) dell’ex calciatore della Juventus. Qualche mese fa la storia d’amore aveva scricchiolato, adesso sembra essere tornato il sereno, come conferma la bella Sonia. “Che posso dire – scrive su Instagram – quest’uomo mi fa diventare pazza, lo amo per come mi tratta e perchè è l’uomo più spettacolare al mondo”. Sfoglia la fotogallery in alto con le sexy immagini della coppia.