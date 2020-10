Marco Tardelli allo scoperto: la fidanzata ed il flirt con Moana Pozzi [FOTO]

Marco Tardelli è stato uno dei calciatori più forti italiani, l’ex centrocampista parla per la prima volta del rapporto con Myrta Merlino, la storia d’amore è nata quattro anni fa. Il classe 1954 si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. “Non rinnego niente. Nemmeno il flirt con Moana Pozzi. Non rinnego niente. Ma non mi sembra più il caso di parlarne. È passato tantissimo tempo e poi lei non c’è più”.

Su Myrta Merlino: "è stata a lungo un'amica. Poi, quattro anni fa, tutto è cambiato. È l'amore della mia vita: un legame molto profondo. Mai avuto un rapporto così maturo e consapevole. Myrta è una donna solida: mi ha aiutato a crescere. Detto alla mia età può far ridere, anche perché io sono più grande di lei, ma è così. Spero di aver fatto lo stesso con Myrta. E certo che sono geloso: non ho paura ad ammetterlo. La gelosia è parte dell'amore".