L’Inter guarda con attenzione al futuro ed avrebbe prenotato un calciatore molto interessante per la prossima stagione: si tratta di Marcos Paulo. I nerazzurri continuano a sondare il mercato estero alla ricerca di nuove occasioni, nelle ultime stagioni la dirigenza nerazzurra è stata protagonista di buoni colpi, più altri flop. Il caso più importante è quello di Lautaro Martinez, l’argentino è diventato un vero top player e può portare una buona disponibilità in futuro in caso di cessione. Il reparto avanzato può contare su calciatori di grande qualità e su punti di riferimento, mentre si sta cercando un’occasione: il nome è quello di Marcos Paulo.

Chi è Marcos Paulo

Marcos Paulo è un calciatore del 2001, è quindi molto giovane ma ha dimostrato di essere pronto per buoni livelli. I margini di miglioramento sono ancora altissimi, è considerato come uno dei migliori in prospettiva. E’ un brasiliano naturalizzato portoghese e gioca attualmente nel Fluminense. E’ una punta centrale, ma molto mobile e dotato di una buona tecnica, riesce ad attaccare la profondità e la sua abilità è anche quella di far salire la squadra. E’ cresciuto nel settore giovanile del Fluminense, l’esordio in prima squadra è avvenuto il 31 gennaio 2019. E’ un attaccante universale, può giocare in tutti i ruoli avanzati, da punta centrale o da esterno sia a sinistra che a destra. E’ in possesso del passaporto portoghese ed è stato convocato nella Nazionale Under-19 portoghese. E’ in scadenza di contratto e può rappresentare un affare anche dal punto di vista economico. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.