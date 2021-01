I campionati di calcio entrano sempre più nel vivo, le prossime partite saranno sicuramente importanti per stabilire gli obiettivi delle squadre. Una sicura protagonista è Marialuisa Jacobelli, si tratta di una conduttrice sportiva che ha dimostrato grande competenza. Ha lavorato per Telelombardia, Top Calcio 24 e Antenna 3 e si è dimostrata molto preparata anche sul fronte calciomercato. E’ stata anche una protagonista del reality show Temptation Island.

Le foto di Marialuisa Jacobelli

Marialuisa Jacobelli è seguitissima anche sui profili social, su Instagram sono infatti 237mila i follower che hanno avuto modo di apprezzare le qualità della giornalista. E’ bellissima, gli scatti non passano mai inosservati. Negli ultimi giorni si è fotografata in versione super sexy, in vasca completamente nuda, poi a letto in un intimo da capogiro. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.