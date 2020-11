Marialuisa Jacobelli alla ribalta, il mondo del web diventa sempre più hot grazie alla bellezza di showgirl, presentatrici e giornaliste. La nota giornalista di Top Calcio 24 è il personaggio del giorno grazie ad uno scatto che in poco tempo ha fatto il giro dei social, la sua bellezza ha lasciato senza parole. Nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto veramente da urlo, la maglietta bianca è trasparente e mette in mostra il seno prosperoso. La foto ha lasciato poco spazio all’immaginazione, la forma fisica è eccezionale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Marialuisa Jacobelli, il nuovo volto della televisione.