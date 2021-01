Marika Fruscio continua a scatenarsi sul profilo social, la tifosa del Napoli è sempre più sexy. Il club azzurro è reduce dal successo in Coppa Italia contro lo Spezia, l’obiettivo semifinale è stato raggiunto. Il tecnico Gennaro Gattuso ha salvato la panchina e dovrà confermarsi anche nelle prossime sfide. Cresce l’attesa per la gara contro il Parma, l’intenzione è quella di riscattare il brutto ko contro il Verona.

Le foto di Marika Fruscio infiammano il web

Marika Fruscio è una sicura protagonista della trasmissione di Top Calcio24 ‘Alta Quota’, incanta i telespettatori grazie ad una forma fisica sempre perfetta, il look super sexy non passa inosservato. L’ultimo scatto ha infiammato i follower che sono più di 760mila, la showgirl gioca al calcio balilla, il seno è come al solito prosperoso e la foto ha raggiunto numeri altissimi di like e commenti. In alto la GALLERY con tutte le immagini.