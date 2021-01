La giornata dell’Epifania non è stata entusiasmante per Marika Fruscio, è infatti una grandissima tifosa del Napoli e la squadra azzurra ha dovuto fare i conti con la pesantissima sconfitta casalinga contro lo Spezia. La stagione può regalare ancora soddisfazioni, ma la squadra di Gennaro Gattuso dovrà evitare passi falsi, soprattutto con le piccole squadre. L’allenatore non ha gradito l’atteggiamento della squadra e si è infuriato nello spogliatoio, adesso si attende una reazione già a partire dalla prossima sfida.

Marika Fruscio si scatena

Nel frattempo Marika Fruscio è sempre più bella e continua ad infiammare il mondo del web. Su Instagram sono tantissimi i follower, addirittura 750mila che hanno modo di apprezzare gli scatti super sexy della showgirl. La tifosa del Napoli ha pubblicato una foto sul treno, indossa la mascherina ma ad attirare l’attenzione è il lato A, il seno è infatti prosperoso. Lo scatto ha fatto in poco tempo il giro del web, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Marika Fruscio.