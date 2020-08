“O è marketing oppure è già della Juventus”, il video di Benzema infiamma il mercato

La Juventus è alla ricerca di un attaccante in grado di affiancare Cristiano Ronaldo, secondo le ultime voci provenienti anche dall’estero il portoghese avrebbe chiesto l’arrivo di Benzema, ex compagno al Real Madrid. Si tratta sicuramente di un nome che stuzzica la fantasia dei tifosi, va specificato che il francese non rappresenta la soluzione in pole, la Vecchia Signora in questa fase sta valutando Dzeko e Milik. Ma il mercato è sempre imprevedibile, non sono da escludere possibili colpi di scena. Non mancano i dubbi sull’operazione, dalla volontà del Real Madrid, dall’ingaggio fino all’età di Benzema che formerebbe con Ronaldo una coppia Over. L’attaccante dei Blancos ha pubblicato ieri un video che ha infiammato i tifosi bianconeri, un allenamento con il pallone della Juventus che non è passato di certo inosservato. Il web si è come al solito scatenato, sono arrivati messaggi da parte dei tifosi, c’è chi è convinto dell’operazione chi non risparmia qualche dubbio. “O è marketing oppure è già della Juventus”, scrive un utente. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le reazioni.