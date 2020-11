Ecco chi è Maxime Lopez, un gigante di 167 cm che ha incantato al San Paolo [FOTO]

La sesta giornata del campionato di Serie A ha lanciato nel calcio che conta un grande talento. Non si tratta sicuramente di uno ‘sconosciuto’ considerando il passato importante nonostante la giovane età. Stiamo parlando di Maxime Lopez, calciatore francese, di origini spagnole e algerine, centrocampista del Sassuolo, in prestito dall’Olympique Marsiglia. E’ il più piccolo dei fratelli Lopez, Julien gioca infatti per il club francese Paris FC nella Ligue 2. Ha regalato spettacolo nella partita del San Paolo contro il Napoli, si è messo in mostra per le sue caratteristiche. Ha il baricentro basso, è alto infatti 167 cm che in diverse occasioni rappresentano un punto di vantaggio. E’ velocissimo, bravo nel dribbling e nell’ultimo match ha dimostrato di essere pericoloso anche in fase realizzativa.

E’ un classe 1997, nato e cresciuto nell’Olympique Marsiglia, squadra di cui è un grande tifoso. il primo a dargli fiducia fu Rudi Garcia. Nel campionato francese ha messo in mostra potenzialità enormi, è stato paragonato a Nasri. E’ un centrocampista, ma che ha dimostrato di poter giocare anche in posizione più avanzata. E’ stata una precisa richiesta dell’allenatore De Zerbi, con il gioco attuato dal Sassuolo può esprimersi al meglio e mettere in evidenze tutte le sue qualità. Maxime Lopez continua a studiare per diventare ancora più forte, è a conoscenza di dover lavorare ancora moltissimo. Ma le ambizioni sono altissime. I suoi modelli? Kroos e Iniesta, Modric e Thiago Alcantara. Più ambizioso di così… In alto la FOTOGALELRY con le immagini del calciatore.