Maxi Lopez in Serie C, la compagna si fotografa così e manda in tilt il web [FOTO]

Maxi Lopez si prepara per una nuova esperienza, l’attaccante è pronto a ripartire dalla Sambenedettese. L’esperienza al Crotone è stata altalenante ma si è conclusa con la promozione nel massimo campionato. Adesso è già concentrato per questa nuova avventura con l’obiettivo di riuscire a fare la differenza. Al suo fianco anche la sexy ​Daniela Christiansson, la sua compagna. La modella svedese si sta godendo le vacanze e le foto pubblicate sui social non sono passate di certo inosservate. In particolar modo l’ultima foto ha lasciato il segno, Daniela si è fotografata in topless e perizoma. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli scatti che hanno infiammato il web.