Maxi Lopez, ennesimo attacco a Wanda Nara: “I miei figli positivi perché lei non ragiona, non doveva andare a Ibiza”

Ennesima puntata dell’infinita telenovela Maxi Lopez-Wanda Nara. L’ex moglie dell’attaccante, dopo la vacanza a Ibiza, è stata presa duramente di mira dal centravanti della Sambenedettese. “Sono indignato, questa donna è un’incosciente per quello che fa. Ho due figli che sono risultati positivi perché lei non ragiona. Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno si contagiano, ma è l’incoerenza di una madre. Se non lo capisce lei, chi altri potrebbe capirlo?”, ha detto Maxi Lopez in un’intervista alla trasmissione Los Angeles de la Mañana.

La giornalista Karina Iavicoli ha precisato: “I bambini risultati positivi al Coronavirus sono i figli più piccoli di Wanda: Benedicto e Constantino. Valentino, il più grande, è risultato negativo. Juan Icardi, il padre di Mauro, è risultato positivo al test e anche Isabella, la più piccola di Wanda e Icardi. Francesca, la primogenita, è risultata negativa”. In alto la FOTOGALLERY con qualche scatto di Wanda Nara.