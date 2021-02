Il calcio europeo può contare su un fenomeno: Kylian Mbappé. Le qualità del calciatore non sono state mai in discussione, ma adesso il calciatore del Psg ha trovato la giusta consapevolezza e può trascinare il club francese verso obiettivi importantissimi. In Ligue 1 deve recuperare un punto dal Lilla, ma non dovrebbe riscontrare problemi a vincere il campionato considerando la superiorità dal punto di vista tecnico. In Champions League ha praticamente ipotecato il passaggio del turno ai quarti di finale dopo il netto successo in trasferta contro il Barcellona con il risultato di 1-4.

Le reazioni dei giornali su Mbappè

Tutti i quotidiani sportivi esaltano la prestazione di Mbappé, autore di una tripletta veramente incredibile per qualità e potenza fisica. Può già essere considerato il calciatore più forte al mondo ed è ancora un classe 1998 e quindi con ampi margini di miglioramento.

“Mbappé scoppia il Barça”, scrive Marca. “Uragano Mbappé” e “Mbappé travolge il Barça”, sono i titoli di As e Sport. “MbappuLeo”, titola Mundo Deportivo, ancora più esaltante il titolo di Estadio Deportivo: “appuntamento con le stelle”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le prime pagine dei principali quotidiani esteri.