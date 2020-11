Arriva l’annuncio di Melissa Satta, l’ex Velina ha confermato la positività al Coronavirus, per fortuna adesso è guarita. Contagiato anche il figlio Maddox. “Finalmente oggi è arrivata una bellissima notizia, sia io che Maddox siamo risultati negativi. Perchè si purtroppo siamo stati contagiati anche noi e abbiamo passato 2 settimane in casa. Non ne ho parlato prima, ho voluto vivere questo momento in riservatezza”. Negli ultimi giorni sono circolate, inoltre, voci su una definitiva rottura con il marito Kevin Prince Boateng. La notizia non è stata confermata dai diretti interessati, ma anche in passato la coppia si era allontanata dopo un momento di crisi. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.