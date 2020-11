Non sembra essere un momento felice per Melissa Satta dal punto di vista sentimentale. Gli ultimi rumors parlano infatti di una possibile nuova rottura con il marito Kevin Prince Boanteg. Negli ultimi mesi la showgirl ed il calciatore del Monza si erano riavvicinati, adesso sarebbe andata in scena una nuova crisi. L’ex Velina ha deciso di scrivere sui social un messaggio criptico, il riferimento potrebbe essere proprio nei confronti dell’ex Milan: “voltati indietro, ma per capire che devi andare avanti…”, ha scritto sul profilo Instagram. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Melissa Satta.