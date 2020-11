Melita Toniolo è uno dei personaggi più seguiti del mondo social. E’ salita alla ribalta grazie alla partecipazione al Grande Fratello, è stato il trampolino di lancio verso altri obiettivi. Poi è stata brava a confermarsi, ha partecipato a diversi programmi ed è salita alla ribalta anche per un sexy calendario. Le forme della showgirl non sono mai passate inosservate, in particolar modo in evidenza il lato A: “è una quarta naturale”, aveva detto Melita in un’intervista di qualche anno fa. Adesso, a distanza di tempo, si conferma sempre più bella, come dimostrano le immagini nella FOTOGALLERY in alto.