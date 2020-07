Napoli-Milan, i social si scatenano per la “parata” di Gattuso: i meme e le reazioni più simpatiche [FOTO]

Pari e spettacolo nel posticipo di ieri tra Napoli e Milan, terminato 2-2. Al vantaggio di Theo Hernandez è seguito la rimonta azzurra con Di Lorenzo e Mertens, prima del definitivo pari su rigore di Kessié. A prendersi la scena però, come spesso accade, è Gennaro Gattuso. L’allenatore dei partenopei, che ha sfidato il suo passato, si è reso protagonista di un gesto diventato virale sui social: durante la partita, per afferrare un pallone che stava finendo fuori dal campo, e recuperare così qualche minuto di tempo, ha compiuto un grande salto con le braccia in alto e le mani aperte. Immancabile la reazione del web, con il gesto che è diventato oggetto dei più svariati meme e messaggi. Ne abbiamo raccolti alcuni nella FOTOGALLERY in alto.