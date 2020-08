L’Inter perde l’Europa League e i social si scatenano: Conte e le finali della Juve, i meme e le reazioni più simpatiche

L’Inter ha perso l’ultimo atto dell’Europa League 2019-2020 contro il Siviglia. 3-2 il risultato in favore degli andalusi – campioni sei volte su sei finali giocate – che la confermano regina della competizione. Per i nerazzurri resta comunque il grande percorso effettuato, con una finale europea conquistata a distanza di 10 anni. Non si sono però fatte attendere le solite reazioni sui social. Chiamati indirettamente in causa il tecnico Antonio Conte e la Juve, per via delle numerose finale europee perse. Abbiamo raccolto i meme più simpatici. Li riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto.