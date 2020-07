Pioli rinnova con il Milan e il web si scatena: tutti i meme più divertenti [FOTOGALLERY]

Un colpo di scena, un fulmine a ciel sereno. Ma, alla fine, una scelta giusta, calibrata e ponderata. Stefano Pioli sarà l’allenatore del Milan anche nella prossima stagione. Il tecnico rossonero ha firmato il rinnovo del contratto, proprio nella serata in cui i suoi ragazzi sbancavano Sassuolo per l’ennesima vittoria convincente post lockdown, trascinati da una doppietta di colui che Rangnick non lo voleva: Zlatan Ibrahimovic. Proprio lo svedese e l’allenatore italiano sono al centro di reazioni e meme social simpatici e divertenti. Siamo andati a scovarli nel web, eccoli nella FOTOGALLERY in alto.