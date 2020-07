Juve ballerina a Sassuolo, il 3-3 e l’albergo: Sarri nel mirino dei social, i meme più simpatici [FOTO]

La Juve non vince, non riesce più a farlo. Due punti nelle ultime tre e secondo pari di fila col brivido dopo la pazza rimonta subita a Milano. Le reazioni? Non potevano mancare. Ma a quelle arrabbiate dei tifosi bianconeri, che abbiamo riproposto in altra pagina, seguono quelle – al solito – ironiche e simpatiche del web e dei social. Nel mirino ancora Sarri, con le battute sul risultato finale e sul famoso albergo, passato alla storia per una sua dichiarazione di quando era al Napoli. Abbiamo raccolto tutto nella nostra FOTOGALLERY in alto.