La diatriba Conte-Juric, il sorpasso, le facce di Spalletti: tutto il meglio dei social dopo Verona-Inter [FOTO]

Primo tempo assente, avvio ripresa scoppiettante, calo e beffa finale. L’Inter non vince a Verona, stoppata dalla compagine di Juric sul 2-2. Un risultato che lascia i nerazzurri al quarto posto dopo il sorpasso di mercoledì da parte dell’Atalanta. I social, il giorno dopo, scatenati come sempre. Tra i meme e i messaggi più simpatici c’è la il battibecco Conte-Juric, “Il sorpasso” di Gasperini e l’ombra di Spalletti. In alto la FOTOGALLERY con le reazioni più belle.