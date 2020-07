Juve, festa Scudetto rimandata: i meme più divertenti del web [FOTOGALLERY]

Ieri la prima possibilità, non sfruttata. Adesso, per la Juve, altre chance per poter vincere lo Scudetto, già a partire da domenica sera. Avrebbero dovuto vincere, i bianconeri, in casa dell’Udinese, ma a vincere sono stati gli altri bianconeri, i friulani di Gotti. Un super gol di Fofana non solo ha regalato i tre punti ai padroni di casa ma li ha messi anche quasi matematicamente in salvo. Il post lockdown, invece, in vetta, sembra quasi come una corsa a… “non voler vincere il titolo”. L’Inter non sfonda, la Lazio solo ieri è tornata a vincere dopo una ripresa shock, l’Atalanta l’unica a far bene ma era troppo lontana prima. E la Juve? Non ne approfitta, “forte” dei suoi 5 punti in 6 partite. E il web come sempre si scatena: ecco in alto la FOTOGALLERY con i meme più belli e divertenti.