Da Checco Zalone a un Ronaldo sorpreso: Pirlo alla Juve, tutti i meme più simpatici del web [GALLERY]

Non poteva mancare l’imperdibile carrellata social anche per quanto riguarda l’annuncio di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus. Dopo avervi raccontato pensieri e impressioni dei tifosi con le reazioni (rabbiose e/o ironiche) all’esonero di Sarri, lo stesso facciamo per la “prima” dell’ex centrocampista. Sul web, in merito all’argomento, tanti meme simpatici: da Checco Zalone, in una sua celebre battuta di uno dei suoi tanti film, alla faccia di un Ronaldo sorpreso. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini più belle.