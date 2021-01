Mercedesz Henger è la figlia di Eva, si tratta di un personaggio molto seguito e apprezzato dai profili social. I fan su Instagram sono più di 700mila, è stata anche protagonista di reality show. E’ fidanzata con Lucas Peracchi, sui social si confermano sempre più innamorati come dimostrano le Storie pubblicate. E’ cambiata moltissimo dal punto di vista fisico, grazie ai continui allenamenti in compagnia del partner ha raggiunto una forma fisica perfetta.

La foto pubblicata da Mercedesz Henger

Mercedesz Henger ha infiammato il mondo del web con uno scatto in piscina: “Te la ricordi ?!”, chiede la figlia di Eva al fidanzato. Il lato b è in bella mostra e non ha bisogno di altri commenti. In poche ore la foto ha raggiunto più di 12mila like e tanti commenti, in alto la GALLERY con tutte le immagini.