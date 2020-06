Il messaggio shock contro Sergio Sylvestre: “Non esistono negri italiani” [FOTO]

E’ stato attaccato duramente per un errore. Il cantante Sergio Sylvestre, poco prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, si è improvvisamente bloccato per qualche secondo mentre cantava l’inno di Mameli. Come sempre, i social non hanno perdonato, criticando aspramente la scelta di chiamare un artista non italiano. Si è, anche in questo caso, superato il limite. E’ stato lo stesso cantante, infatti, a postare un messaggio razzista shock ricevuto su Instagram. Lasciamo spazio alle immagini…