Messi compra casa a Milano e i social si scatenano tra sogni e ironia: tutte le reazioni del web [GALLERY]

A memoria, probabilmente, non era mai successo. Cosa? Che si parlasse con così tanta insistenza di Leo Messi per fatti non di campo. Di lui, da 15 anni circa a questa parte, siamo abituati a sentirne parlare per quello che fa sul rettangolo verde, per le giocate, per i grandi e numerosi gol, per le vittorie e i titoli conquistati. Quest’anno, da mesi, il suo nome è accostato ai media quasi soltanto per i problemi con il Barça e per un possibile, clamoroso, addio.

Su queste pagine abbiamo provato ad analizzare ed approfondire in tutti i modi le frizioni interne con i blaugrana, la questione rinnovo e un improbabile – addirittura – arrivo in Italia per tornare a sfidare Cristiano Ronaldo. Sempre, però, specificando bene come si trattasse di un qualcosa di molto complesso e lontano dal diventare realtà. Per il rapporto tra il calciatore e il club catalano, duraturo più di quanto si possa pensare nonostante le recenti vedute differenti, e per l’ingaggio importante. Ma il calciomercato è imprevedibile, si sa, e basta anche una notizia che avvicini lui e l’Italia per scatenare nuovamente il caos mediatico attorno.

A tal proposito, l’ultima news in ordine di tempo riguarda l’acquisto di una casa a Milano, nei pressi di Porta Nuova, vicino la sede dell’Inter, da parte del padre, Jorge Messi (procuratore della ‘Pulce’). A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Filippo Grassia su Radio Rai. Questa “operazione” avrebbe solo ed esclusivamente motivazioni fiscali ed economiche al suo interno, per ottenere agevolazioni per chi si trasferisce in Italia. Ma è partito subito, nuovamente, il toto-mercato, con il rilancio di un possibile accostamento all’Inter, come da noi affermato più volte l’unico club tricolore che al momento potrebbe permetterselo. E così, come sempre, il nome è diventato in tendenza su Twitter e sono in tanti a parlarne: chi con ironia, chi pensando che tatticamente non si incastrerebbe con Conte, chi iniziando addirittura ad improvvisare un ipotetico undici. Insomma, le reazioni più disparate dei social. Le abbiamo raccolte nella nostra FOTOGALLERY in alto.