La tv di Suning proietta Messi sul Duomo e i social si scatenano, ma ecco tutta la verità [FOTO]

Alla tv di Suning piace divertirsi. Se il padre di uno dei calciatori più forti al mondo compra casa a Milano, e la notizia di un possibile accostamento all’Inter inizia a farsi insistente, quale migliore occasione per cavalcare l’onda? E’ questo il motivo principale dell’ultima trovata pubblicitaria della televisione del colosso mondiale a capo del club nerazzurro. La PPTV, network televisivo cinese di proprietà, di Suning ha infatti proiettato l’ombra di Leo Messi, in un’esultanza di spalle, sulla facciata del Duomo di Milano, per presentare la sfida di questa sera tra la squadra di Conte e il Napoli.

Questa iniziativa non può non aver suscitato, per l’ennesima volta, le reazioni più disparate dei tifosi nerazzurri. Sui social, un misto di sorpresa, ironia, entusiasmo e tutta una serie di sentimenti contrastanti. Ma basta poco per tornare coi piedi per terra. Basta ascoltare le recenti dichiarazioni di Marotta (“Fantacalcio”) e Bartomeu (“Rinnoverà, vuole rimanere qui a vita”) per capire che si tratta di un’operazione ad oggi molto complessa. Su queste pagine, da mesi, abbiamo analizzato tutta una serie di fattori (pro e contro) di un qualcosa di difficilmente realizzabile, ma in cui sognare non costa nulla.