Messi e Cristiano Ronaldo, è la fine di un’era: tutte le reazioni social [FOTO]

Messi e Cristiano Ronaldo, è la fine di un’era. I due calciatori più forti della storia del calcio degli ultimi anni sono pronti a lasciare spazio ad altri calciatori, più giovani e con ancora tantissimi margini di miglioramento. Un nome su tutti: Mbappé. Per la prima volta negli ultimi sedici anni l’argentino ed il portoghese non prenderanno parte ai quarti di finale di Champions League, sono stati infatti eliminati agli ottavi di finale con le maglie di Juventus e Barcellona, rispettivamente da Porto e Psg. Un altro calciatore dal futuro assicurato è Haaland, già devastante con la maglia del Borussia Dortmund.

Le reazioni del web

Almeno uno dei due era stato sempre presente ai quarti di finale di Champions League, da sedici anni ad oggi. Il rendimento dei due calciatori agli ottavi di finale non è stato entusiasmante: Cristiano Ronaldo è stato praticamente un fantasma nel doppio incontro contro il Porto, non solo non è stato mai in grado di avvicinarsi al gol, ma è stato l’autore principale dell’errore sul gol in barriera che è costata la qualificazione. Messi ha messo a segno un gol bellissimo contro il Psg ma quando la qualificazione era ormai compromessa, in più ha fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto rimettere tutto in gioco. Sul web sono stati pubblicati alcuni meme, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.