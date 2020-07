Retroscena Messi-Inter, c’è un particolare che fa sognare i tifosi: le parole di Marotta un film già visto

“Cristiano alla Juve? È una suggestione. Perché un conto è sognare e i tifosi hanno tutto il diritto di farlo, un conto è comprarlo. La realtà è che è impossibile chiudere per noi un’operazione del genere. Per noi, come per ogni squadra italiana, ci sarebbero dei costi fuori da ogni parametro e un rischio d’impresa altissimo”. Era il 17 gennaio 2018 e così parlava a Sky Beppe Marotta, allora A.D. della Juventus, in merito ad una possibile trattativa tra i bianconeri e Ronaldo. Vi ricorda qualcosa?

Non ci vuole molto a capire. Cambiano le squadre, cambiano gli interpreti, ma non cambiano le strategie dell’interlocutore, che a questo punto fanno pensare. Marotta parlava di un possibile approdo di Ronaldo alla Juve come se fosse assoluta fantascienza. Peccato, però, che pochi mesi dopo il trasferimento divenne realtà.

Ora ci risiamo. Marotta è all’Inter e Messi è stato accostato più volte ai nerazzurri di recente, per tutta una serie di situazioni che ormai conosciamo a memoria. Ad avallare l’ipotesi, la volontà del padre dell’argentino di comprare casa a Milan e la trovata pubblicitaria della tv di Suning. E Marotta? Stesso approccio di quel 17 gennaio 2018. “Fantacalcio”, dice ora. Anzi, a voler essere precisi ci sono alcuni passaggi anche molto simili nella forma e nel concetto: “Messi?Parliamo di un’icona, un desiderio che tutti hanno – ha detto di recente – Rimane nella categoria dei pensieri, la foto di oggi è solo un gioco e certamente non è stata una mia idea. La famiglia Suning ha già iniettato diversi milioni nella società, ma realisticamente credo che nessuna squadra italiana sia in grado di comprare un giocatore come Messi e pensare che oggi l’Inter possa arrivare a un giocatore del genere è utopistico“. Film già visto, dunque, e su questo non c’è dubbio. Anche il finale sarà uguale? In alto la FOTOGALLERY con alcune reazioni dei tifosi, divisi sull’argomento: chi pensa sia realmente fantacalcio e chi invece ci crede.