Messi via dal Barça, social (di nuovo) assaltati! Tifosi di Inter e Napoli scatenati, tra sogni e ironia [GALLERY]

Accadde qualche mese fa. E adesso sono finiti di nuovo “tutti dentro”. Dentro il “vortice” Messi. E’ bastata la bomba proveniente dalla Spagna per far scatenare nuovamente i tifosi di tutto il mondo. L’asso argentino avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Barcellona il prossimo anno per via dei dissidi interni nel club, tra i problemi con Bartomeu e la vicenda Setien che lo avrebbe visto coinvolto in primo piano.

In tutto ciò, e tra i tifosi di tutto il mondo a sognare, ci siamo anche noi, tifosi italiani. La sola idea di immaginare un campione del calibro di Messi in una squadra di Serie A è da giramenti di testa. E, come sempre, sono i social a fungere da contenitori di pensieri, tra idee, sogni e ragionamenti realistici. Come al solito la nostra redazione è andata a spulciare su Twitter. In alto la FOTOGALLERY con alcune reazioni. I più scatenati? I tifosi di Inter e Napoli…