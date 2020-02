Messi, Ronaldo, Sané: la nuova Juve stellare di Pep Guardiola, l’11 da capogiro secondo il ‘Sun’ [FOTO]

La bomba che scuote il calcio italiano. La Juventus ha iniziato un nuovo progetto con Maurizio Sarri in panchina, il post-Allegri è partito tra mille aspettative, si è verificato un cambio di mentalità nella dirigenza bianconera che ha puntato su un allenatore completamente diverso rispetto a quelli degli ultimi anni, un tecnico in grado di regalare spettacolo e raggiungere i risultati attraverso il bel gioco, era successo con il Chelsea ma soprattutto con il Napoli. Qualcosa è cambiato nella mentalità della squadra che gioca sicuramente con meno intensità ma con maggiore possesso palla, non sempre riesce a verticalizzare il gioco e mettere nella condizione migliore gli attaccanti in fase realizzativa. Questione di uomini a disposizione del mister ed a risentirne è stato anche il pacchetto arretrato. I centrocampisti per caratteristiche non hanno corsa ed inserimenti, Pjanic e Bentancur difficilmente possono giocare insieme, l’unico con caratteristiche diverse è Matuidi che può rappresentare un calciatore indispensabile, manca l’uomo ‘alla Pogba’ o ‘alla Milinkovic Savic”. L’attacco della Juventus è stellare ma per caratteristiche non è funzionale al gioco di Sarri, il tecnico ha bisogno di calciatori di corsa in grado di creare superiorità numerica, saltare l’uomo e crossare, l’unico con queste caratteristiche è Douglas Costa ma che è sempre infortunato. Dybala, Ronaldo e Higuain giocano più da fermo, Ramsey lo stesso, l’unico che può avvicinarsi è Bernardeschi ma non sta giocando.

Per tutte queste ragioni la Juventus sta facendo un pò di fatica ma è comunque in corsa per tutti gli obiettivi e già questo rappresenta un ottimo risultato considerando le novità della scorsa estate. Sarri però e a conoscenza che deve subito conquistare i risultati e nelle ultime ore il ‘Sun’ ha lanciato una notizia che ha del clamoroso. Il club bianconero prepara un nuovo assalto a Pep Guardiola, l’allenatore sembra destinato a lasciare il Manchester City al termine della stagione, l’avventura in Inghilterra è destinata a concludersi. La soluzione Juventus è sicuramente affascinante, Pep è un altro allenatore che fa giocare benissimo le sue squadre e per la Champions League può rappresentare un valore aggiunto. Il tabloid inglese lancia anche alcuni nomi sul calciomercato, il sogno porta il nome di Leo Messi con la Pulce che sembra intenzionato a lasciare la Spagna considerando i malumori con il Barcellona, l’argentino può liberarsi a zero a giugno e la Juventus è in corsa per assicurarsi le sue prestazioni e mettersi in rosa i due calciatori più forti al mondo, Messi e Ronaldo. Il giornale inglese si sbilancia sul un possibile 4-2-3-1 con Guardiola in panchina. Proprio dal City potrebbe portarsi Sané, infine nuovo terzino destro con il nome che è quello di Meunier del Psg. L’ultimo nome è quello di Claudio Bravo come alternativa a Szczęsny. Ovviamente si tratta di un 11 fantasioso ma che bisogna comunque sottolineare perché arriva da un giornale autorevole e vicino alle vicende in Inghilterra. In alto la FOTOGALLERY con l’11 stellare della Juventus con Guardiola in panchina.