Messi via dal Barcellona, le prime pagine sportive nel mondo: “Adiós” [FOTO]

Messi ha comunicato con un fax l’addio al Barcellona. La vicenda si preannuncia intricata, con i blaugrana pronti alle vie legali per via della clausola che vorrebbe sfruttare la ‘Pulce’ per lasciare la Spagna (secondo i catalani scaduta il 10 giugno scorso). Intanto sulle prime pagine sportive di tutto il mondo si parla di Messi. Da l’Equipe che titola ‘Adios?’ ai quotidiani italiani che sperano in un approdo all’Inter. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine.