“Mia moglie Olga e io aspettiamo il secondo figlio”, l’annuncio dello sportivo [FOTO]

Annuncio di Aldo Montano in esclusiva ai microfoni di Chi, è in arrivo il secondo figlio per il famoso schermidore. La moglie Olga Plakhina è di nuovo incinta dopo la primogenita Olympia, nata nel 2017. “Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra prima figlia Olimpia ci aveva già cambiato la vita… ora sarà stravolta!”. Infine sul suo futuro nella scherma aggiunge: “Avrei voluto concludere la mia carriera la scorsa estate, visto che ho 42 anni, ma ho deciso di gareggiare alle Olimpiadi 2021: l’anno prossimo il Covid non mi fermerà”. Si preannuncia un periodo ricco di avvenimenti, in ambito sportivo e personale. In alto la FOTOGALLERY di Olga Plakhina.