Incidente sexy per Michelle Hunziker durante la diretta di All Together Now. La svizzera si stava esibendo in compagnia di Rita Pavone e Anna Tatangelo sulle note di “Let’s get loud” quando a un certo punto il vestito bianco e nero si è strappato lasciandola praticamente seminuda. L’ex di Gigi D’Alessio ha provato ad abbracciarla per limitare i danni, Michelle ha risposto in modo ironico:: “Scusate nella foga si è completamente spaccato il vestito, vado in camerino a ricucire…”. Dopo la pubblicità la conduttrice si è ripresentata con un altro vestito. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.