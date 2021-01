Prova di forza dell’Atalanta nel big match della 19esima giornata del campionato di Serie A, si ferma il Milan e la corsa scudetto è sempre più bella. Voti alti per la squadra di Gasperini, è quanto emerso dalla pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Prestazione super della compagine di Gasperini, i nerazzurri si confermano come una delle squadre più competitive in Serie A e sono in grado di lottare per lo scudetto. Giornata no per la squadra di Stefano Pioli. La sfida si sblocca dopo 26 minuti, colpo di testa vincente del difensore Romero. Il raddoppio nella ripresa con un calcio di rigore trasformato da Ilicic. Nel finale la chiude Zapata. Finisce 0-3, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Milan-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb

Milan: Donnarumma 6; Calabria 5, Kalulu 5, Kjaer 6, Hernandez 5; Tonali 5, Kessié 5.5; Castillejo 5.5, Meite 4.5, Leao 6; Ibrahimovic 5.5. PANCHINA: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Mandzukic 6, Rebic 5.5, Hauge, Diaz 5.5, Musacchio 5.5, Tomori, Maldini, Colombo, Krunic.

Atalanta: Gollini 6.5; Toloi 6, Romero 8, Djimsiti 6.5; Hateboer 6.5, De Roon 6.5, Freuler 6.5, Gosens 7; Pessina 6.5, Ilicic 7.5; Zapata 7. PANCHINA: Rossi, Sportiello, Maehle 6, Sutalo, Palomino, Lammers, Muriel s.v., Caldara, Malinovskyi, Depaoli, Ruggeri, Miranchuk.