Milan-Atalanta 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Calha l’asso su punizione, Mali… novsky dal dischetto [FOTO]

Milan-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Una bella partita tra le due squadre più in forma del campionato di Serie A e che giocano, in questo momento, il miglior calcio in Italia. Botta e risposta tra Milan e Atalanta, il tecnico Stefano Pioli festeggia con un risultato positivo il rinnovo del contratto, gli uomini di Gasperini provano ad allungare per il secondo posto, in attesa delle partite delle dirette concorrenti. Gli ospiti hanno qualche occasione, ma a passare in vantaggio è il Milan, grande calcio di Calhanoglu e niente da fare per Gollini. Malinovsky sbaglia un calcio di rigore, pochi minuti e Zapata trova il pareggio. Nella ripresa qualche occasione da una parte e dall’altra, ma solo potenziale. Il risultato non cambia più, finisce 1-1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Milan (4-2-3-1):

Donnarumma voto 7: ha superato le 200 partite a 21 anni e non è un caso. Para un rigore, si dimostra ottimo in questo fondamentale: ALTALENANTE, MA DECISIVO.

Calabria voto 5.5: è quello più in difficoltà della retroguardia rossonera, ma contro gli attaccanti dell’Atalanta non è mai facile: MAL DI TESTA.

Kjaer voto 6.5: è una sorpresa in questa ultima parte di stagione. Oggi si dimostra l’uomo di maggiore esperienza e fa molto bene: SICUREZZA.

Gabbia voto 6: lanciato in una partita difficilissima per i difensori, il giovane talento risponde con una prestazione positiva: PREDESTINATO.

Laxalt voto 6.5: svolge una partita prettamente difensiva, a causa della forza dell’avversario. Ma si fa vedere anche con qualche sgroppata: BLOCCATO.

Kessie voto 6.5: è l’uomo più in forma del centrocampo rossonero, anche oggi si dimostra come uno dei migliori: LAVORO PER DUE.

Biglia 4.5: brutta partita per l’ex Lazio. Entrata ‘assassina’ in occasione del rigore poi sbagliato da Malinovsky: KILLER.

Saelemaekers voto 6: un pò timido, ma ha ancora margini di miglioramento: SAELE E SCENDE.

Calhanoglu voto 7.5: è un altro calciatore rispetto alla prima parte di stagione. Gol fantastico su calcio di punizione: CALHA L’ASSO.

Rebic voto 5.5: un pò sottotono la partita del croato, aveva abituato sicuramente meglio: STANCO.

Ibrahimovic voto 6.5: non è stata una delle migliori gare per lo svedese, ma la sua presenza basta per intimorire gli avversari: FILM DELL’ORRORE.

(dal 60′ Leao 5.5)

(dal 61′ Bonaventura 6.5)

(dal 61′ Krunic 6)

(dal 69′ Castillejo 5.5)

Atalanta (3-4-2-1):

Gollini voto 5.5: non può nulla in occasione del gol di Calhanoglu, ma oggi non sembra sicurissimo: APPANNATO.

Toloi voto 5: il giallo lo condiziona, Gasperini decide di sostituirlo giustamente: PAUSA DI RIFLESSIONE.

Caldara voto 6: affrontava la sua ex squadra e non si è emozionato per nulla: SANGUE FREDDO.

Djimsiti voto 6.5: il migliore della retroguardia dell’Atalanta, ottimo in anticipo e anche nel gioco aereo: SICUREZZA.

Hateboer voto 5.5: forse aveva abituato troppo bene, oggi spinge poco in fase offensiva ed è un peccato: IL RAGAZZO C’E’.

De Roon voto 5.5: ha le occasioni per andare in gol, ma il tiro non è pericoloso: PALLOTTOLE SCARICHE

Freuler 6.5: si dimostra il calciatore di maggiore qualità a centrocampo, è un centrocampista completo: SALTO DI QUALITA’.

Gosens voto 6.5: non si ferma un secondo, sulla fascia è un motorino. Non segna ed è una notizia: O FORSE NO, E’ PIU’ UN DIFENSORE.

Malinovskyi voto 4.5: la più brutta prestazione da quando indossa la maglia dell’Atalanta, sbaglia un rigore pesantissimo. MALI…NOVSKYI

Gomez voto 6: fa impazzire i difensori avversari, sembra imprendibile ma non è lucido negli ultimi metri: PERO’, COME DANZA (IN CAMPO).

Zapata voto 8: devastante, ha una forza incredibile, fa reparto per 3. La Juve è pronta a fare follia: OGGI AVETE CAPITO PERCHE’.

(dal 46′ Sutalo 6.5)

(dal 57′ Muriel 6)

(dal 68′ Pasalic 5.5)

(dal 69′ Castagne 6)

(dal 90′ Colley s.v.)