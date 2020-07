Calhanoglu chiama, Zapata risponde, Biglia “calpesta i gioielli”: Milan-Atalanta finisce 1-1 [FOTO]

Sono due tra le squadre più vive, più in forma, tra le migliori del calcio post lockdown. E non tradiscono le attese, checché ne dica il numero dei gol e il risultato. L’anticipo del venerdì della 36ª tra Milan e Atalanta finisce 1-1. Il botta e risposta è nel primo tempo, con Calhanoglu prima e Zapata poi, inframezzati dal rigore che Donnarumma neutralizza a Malinovskyi.

Ma andiamo con ordine. Questa la partita. La sbloccano i rossoneri al quarto d’ora. Dalla trequarti, leggermente fuori area e defilato, Calhanoglu fa partire un destro potente e preciso che si insacca all’incrocio e sui cui Gollini non può nulla. Per almeno dieci minuti, la squadra di casa sembra addirittura dare l’impressione di poter trovare il raddoppio, come dimostra ad esempio la traversa dello stesso Calhanogli (ma in offside). Poi, due ingenuità dei ragazzi di Pioli: scampato pericolo nel primo caso, non nel secondo. Follia di Biglia, che “calpesta i gioielli” di Malinovskyi in piena area e viene graziato: per lui solo giallo, ma per i bergamaschi è rigore dopo consulto al Var. Lo stesso fantasista orobico fallisce però dagli undici metri: Donnarumma si butta a sinistra e respinge (terzo rigore stagionale parato). Il gol arriva comunque poco dopo, intorno alla mezz’ora, con il solito Zapata, che approfitta di un fortunoso rimpallo per battere con forza il portiere. Tante occasioni nella ripresa, ma di reti neanche l’ombra. Sfortunato Bonaventura, che colpisce il palo, ma il risultato resta invariato: 1-1. In alto la FOTOGALLERY del match. In basso le pagelle della nostra redazione.