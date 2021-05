Milan-Benevento 2-0, le pagelle: Pioli torna al successo, Inzaghi sempre più nei guai

Il Milan non sbaglia, il club rossonero ha riscattato due sconfitte consecutive. Successo contro il Benevento, la partita non è stata entusiasmante ma alla fine sono arrivati tre punti importantissimi per la classifica. La situazione della squadra di Filippo Inzaghi è sempre più preoccupante, il rischio retrocessione è concreto. In gol Calhanoglu, come confermato anche dalle pagelle. La sfida si sblocca dopo appena 6 minuti, il marcatore è stato proprio il turco. La squadra di Pioli continua a tenere il pallino del gioco, Montipò si supera. Nella ripresa il Benevento ci prova, ma non riesce a concretizzare. Montipò salva ancora gli ospiti, ma il portiere non può nulla su Theo Hernandez. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 2-0. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Milan-Benevento, le pagelle

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Dalot 6, Tomori 6, Romagnoli 6.5, Hernandez 7; Bennacer 5.5, Kessie 7; Saelemaekers 6.5, Calhanoglu 7, Leao 5; Ibrahimovic 6. A disp.: Tatarusanu, Calabria 6, Castillejo 6, Tonali 6, Rebic 6, Hauge, Meite, Kalulu, Brahim Diaz s.v., Kjaer, Krunic, Gabbia. All.: Pioli.

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò 7.5; Depaoli 6, Glik 6, Caldirola 5.5, Barba 5; Dabo 6.5, Viola 6, Ionita 5.5; Improta 5.5, Iago Falque 6.5; Lapadula 6. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Gaich 6, Tello s.v., Caprari 6, Insigne 5.5, Di Serio, Sanogo, Schiattarella, Hetemaj, Pastina, Diambo. All.: F. Inzaghi.