Milan-Bologna 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Ibrahimovic impressionante, Dijks ingenuo [FOTO]

Milan-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan vince e convince alla prima di campionato contro il Bologna. A San Siro, davanti a 1000 tra medici e personale sanitario, i rossoneri liquidano la pratica per 2-0 grazie ad una doppietta di Ibrahimovic. Dopo un paio di occasioni mancate dallo stesso svedese e da Calhanoglu, la squadra di Pioli passa: cross di Theo Hernandez e splendido stacco di testa di Ibra per il vantaggio. Nella ripresa il Milan controlla e trova il raddoppio su calcio di rigore: serve il VAR a La Penna per vedere che il fallo di Orsolini su Bennacer è dentro l’area. Dagli undici metri Ibrahimovic tira una sassata sotto l’incrocio. Nel finale il Milan rischia in un paio di circostanze, ma Donnarumma e il palo salvano i rossoneri. Poco prima del 90′ viene espulso Dijks per doppia ammonizione. In alto la FOTOGALLERY.

Milan-Bologna, le pagelle di CalcioWeb

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 7; Calabria 7, Kjaer 7 (71′ Duarte 6), Gabbia 6.5, Theo Hernandez 7; Kessié 6 (77′ Tonali 6), Bennacer 6.5 (86′ Krunic 5.5); Castillejo 6 (46′ Saelemaekers 6), Calhanoglu 6.5 (71′ Brahim Diaz 6), Rebic 6; Ibrahimovic 8.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; De Silvestri 5, Tomiyasu 6, Danilo 5, Dijks 3; Dominguez 5.5 (56′ Skov Olsen 5), Schouten 5; Orsolini 4.5 (56′ Sansone 5), Soriano 6 (80′ Svanberg sv), Barrow 5.5 (83′ Vignato sv); Palacio 5 (80′ Santander sv).