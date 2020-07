Milan-Bologna 5-1, le pagelle di CalcioWeb: Calhanoglu faro, ma Theo Hernandez è devastante [FOTO]

Milan-Bologna – Il Milan vince ancora. I rossoneri battono 5-1 il Bologna e rimangono in piena corsa per l’Europa League, insidiando anche il quinto posto della Roma, impegnata contro l’Inter. Primo tempo dominato dalla squadra di Pioli. Il vantaggio arriva con Saelemaekers, al primo gol in Serie A. Il raddoppio porta la firma di Calhanoglu, l’uomo in più del Milan in questa fase della stagione. Kessié colpisce un palo e i rossoneri sprecano tantissimo. E il Bologna torna in partita con il gran sinistro di Tomiyasu. Anche per il giapponese primo gol in Serie A. Nella ripresa qualche timido tentativo del Bologna, poi è solo Milan. Tris di Bennacer (con l’aiuto di una deviazione di Denswil), poker di Rebic, devastante anche oggi. Theo Hernandez, Rafael Leao e Krunic sprecano le occasioni per la quinta rete. Pokerissimo che arriva in pieno recupero con il bell’inserimento di Calabria. In alto la FOTOGALLERY.

Milan-Bologna, le pagelle di CalcioWeb

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6.5; Calabria 7, Kjaer 5.5, Romagnoli 6, Hernandez 7.5; Kessié 6.5, Bennacer 7 (79′ Biglia sv); Saelemaekers 7 (62′ Krunic 6.5), Calhanoglu 7.5 (62′ Bonaventura 6), Rebic 7 (82′ Colombo sv); Ibrahimovic 6.5 (62′ Leao 6).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5.5; Tomiyasu 6.5 (59′ Mbaye 5.5), Danilo 5 (59′ Corbo 5.5), Denswill 4.5, Dijks 5.5; Poli 5, Dominguez 5.5 (59′ Baldursson 5.5); Orsolini 5 (74′ Skov Olsen 5), Soriano 6 (74′ Svanberg 5.5), Sansone 5; Santander 5.