Milan-Brescia 1-0, le pagelle di CalcioWeb: attacchi spenti, Bisoli come fai? [FOTO]

Milan-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso il secondo anticipo della seconda giornata di Serie A, la prima gara del sabato: di fronte Milan e Brescia. Rossoneri in cerca di riscatto dopo il brutto esordio con sconfitta ad Udine, Rondinelle sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo di Cagliari al debutto. Le pagelle di CalcioWeb, in alto la FOTOGALLERY del match.

MILAN

Donnarumma 6 – Potrebbe fare il difensore aggiunto. Gioca più coi piedi che con le mani. Giornata tranquilla. Volo plastico sul tiro di Sabelli.

Calabria 7 – Molto concentrato, attento, equilibrato. Spinge e chiude bene. All’80’ salva un gol quasi fatto.

Musacchio 6 – Si piazza lì e non fa altro. Ordinato.

Romagnoli 6 – Il lavoro che svolge non è dei più complessi.

Rodriguez 5.5 – Spento, senza scintilla. Come sempre praticamente. Niente di nuovo.

Kessié 6 – Non si sforza più di tanto, ma è sempre presente.

Bennacer 6 – Senza rischiare, mette ordine. Il ragazzo è sveglio, per il look lo perdoniamo.

Calhanoglu 7 – Primo gol 2018? Un bradipo. Primo gol 2019? Un treno. Stavolta segna subito, il 7 è per il gol. Flash. (dal 64′ Paquetà 6.5 – Colpisce il palo nel finale)

Suso 6.5 – Torna esterno, torna l’assist. Capito Giampaolo? Statua.

Castillejo 5.5 – Parte fortissimo, forse è il migliore. Si muove e sembra voler creare scompiglio, ma alla lunga gli resta solo lo scompiglio. Fumantino. (dal 79′ Borini sv)

Andre Silva 5 – L’anno fuori gli ha fatto bene? No. Non cambia nulla, sembra non sia passato un anno. Ripetente. (dal 60′ Piatek 6 – Tre volte vicino al gol)

BRESCIA

Joronen 6.5 – Salva su Piatek due volte nel finale. Grandi riflessi.

Sabelli 4.5 – Un mezzo disastro. Sta ancora cercando Calanhoglu, che gli scappa dietro. Sbaglia anche in altre occasioni. Buonanotte.

Chancellor 5 – Non è proprio perfetto, e l’attacco rossonero non è neanche così pericoloso.

Cistana 5.5 – Poco meglio del compagno di reparto.

Martella sv – (dal 14′ Mateju 6 – Sufficienza).

Tonali 6.5 – Si muove molto, fa il suo in entrambe le fasi.

Bisoli 4.5 – Probabilmente il suo pranzo non è stato molto ricco, si mangia un gol clamoroso nel primo tempo.

Dessena 5 – Qualcuno l’ha visto? Noi no.

Spalek 5 – Come sopra, forse giocava a nascondino con Dessena (dal 75′ Tremolada sv)

Donnarumma 4.5 – Il Brescia crea poco davanti, non è solo colpa sua. Ma forse si fa condizionare da Dessena e Spalek.

Torregrossa 6 – Chiamate un esorcista, è ‘posseduto’ da sfortuna ed infortuni. Non aveva fatto male. (dal 46′ Ayé 5 – Corre, corre, corre. E basta).