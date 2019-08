Il Milan vince ma non convince: contro il Brescia decide Calhanoglu, 1-0 [FOTO]

MILAN-BRESCIA – Dopo il successo del Bologna nel finale contro il Verona si è concluso il secondo match valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Milan e Brescia, la partita non è stata entusiasmante dal punto di vista tecnico, in particolar modo la squadra di Giampaolo ha confermato i problemi della prima partita, nonostante i tre punti conquistati il Milan non può dormire sonni tranquilli, decide una rete messa a segno da Calhanoglu su grande giocata da parte di Suso, per la squadra di Corini partita ordinata ma le Rondinelle non sono riuscite a pungere in attacco. Finisce 1-0, il Milan vince ma non convince.

90′ – Il risultato non cambia più, finisce 1-0, tre punti d’oro per i rossoneri ma la squadra di Giampaolo ancora non entusiasma.

63′ – Non cambia il tema della partita, il Brescia si prepara al tutto per tutto per trovare il pareggio.

45′ – Si va all’intervallo, nel finale occasioni per il Brescia, la squadra di Corini vicina al gol del pareggio, Milan comunque pericoloso in contropiede.

27′ – Il Milan continua a tenere il pallino del gioco, il Brescia ci prova in contropiede ma senza essere particolarmente pericoloso.

11′ – GOL CALHANOGLU, GRANDE AZIONE DEL MILAN, IL TURCO DI TESTA NON SBAGLIA.

1′ – PARTITI!

Milan-Brescia live, le formazioni ufficiali

Milan – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu (dal 65′ Paqueta); Suso, Castillejo (dall’81’ Borini); Andre Silva (59′ Piatek).

Brescia – Joronen, Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella (dal 14′ Mateju), Tonali, Bisoli, Dessena, Spalek (dal 76′ Tremolada), Donnarumma, Torregrossa (dal 46′ Aye).