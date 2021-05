Milan-Cagliari 0-0, le pagelle: rossoneri nei guai, la squadra di Pioli rischia di fallire l’obiettivo Champions

Grandissima prestazione del Cagliari nel posticipo della 37esima giornata del campionato di Serie A, i sardi hanno giocato molto meglio del Milan, è quanto emerso anche dalle pagelle. La squadra di Maran aveva già festeggiato nel pomeriggio la salvezza ma ha giocato con il coltello tra i denti, i rossoneri non hanno dimostrato le maggiori motivazioni. Il Milan non è andato oltre il pareggio e complica tantissimo la qualificazione in Champions League, è stato fallito il primo match point. Adesso dovrà vincere contro l’Atalanta, la squadra di Gasperini è sicura della qualificazione ma proverà a confermare il secondo posto. Finisce 0-0, brutta prestazione del Milan che rischia di fallire l’obiettivo quarto posto.

Milan-Cagliari, le pagelle

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 7; Calabria 6.5 (63′ Dalot 6), Kjaer 6.5, Tomori 6.5, Theo 6; Kessie 5.5, Bennacer 6 (63′ Meite 5.5); Salemakers 5.5 (46′ Leao 5.5), Brahim 5.5 (57′ Castillejo 5.5), Calhanoglu 5.5 (88′ Mandzukic s.v.); Rebic 5.

Cagliari (3-4-1-2): Cragno 6.5; Ceppitelli 6.5 (87′ Klavan s.v.), Godin 6.5, Carboni 6.5 (88′ Rugani s.v.); Nandez 6.5, Marin 6 (78′ Duncan s.v.), Deiola 6 (86′ Asamoah s.v.), Lykogiannis 6.5; Nainggolan 6.5; Joao Pedro 6, Pavoletti 6 (78′ Cerri s.v.).