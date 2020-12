Si è giocato il penultimo match valido per la fase a gironi di Europa League, è sceso in campo il Milan contro il Celtic, la redazione di CalcioWeb ha stilato le pagelle del match. Avvio di partita shock per i rossoneri, gli scozzesi si portano subito in doppio svantaggio con le reti siglate da Rogic e Edouard, la rimonta sembra quasi impossibile considerando l’inizio di gara. Invece la squadra di Stefano Pioli entra in partita e trova due gol in pochi minuti: tra il 24′ ed il 26′ ci pensano Calhanoglu e Castillejo. Nel secondo tempo Hauge si conferma un ottimo prospetto e va in gol, all’82’ Brahim Diaz chiude definitivamente i conti. Finisce 4-2. I rossoneri sono qualificati. In alto la FOTOGALLERY.

Milan-Celtic, le pagelle di CalcioWeb

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 6; Dalot 6, Kjaer 6 (dall’11’ Romagnoli 6), Gabbia 6.5, Theo Hernandez 6,5; Kessie 5.5 (dal 61′ Bennacer 6.5), Krunic 5 (dal 46′ Tonali 6) Castillejo 7, Calhanoglu 7 (dal 61′ Diaz 7), Hauge 7.5; Rebic 6.5 (dall’83’ Colombo s.v.).

Celtic (4-2-3-1): Barkas 5; Elhamed 5.5, Bitton 5, Ajer 6, Laxalt 5.5; McGregor 5.5, Brown 6; Christie 6, Rogic 6.5, Frimpong 5.5; Edouard 6.5.