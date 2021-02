Il solito Zlatan Ibrahimovic trascina il Milan nella partita della 21esima giornata del campionato di Serie A, i rossoneri sono scesi in campo contro il Crotone. Grande prestazione dello svedese, in gol anche Rebic come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Doppietta per Ibrahimovic e Rebic, lo svedese si conferma sempre più trascinatore. Il Crotone rimane in partita per poco più di 60 minuti, poi i rossoneri dilagano con la doppietta di Rebic. Finisce con il netto 4-0, il Milan torna in vetta con 49 punti, il Crotone fermo all’ultimo posto a 12. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Milan-Crotone, le pagelle di CalcioWeb

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 6.5; Calabria 6.5, Tomori 6.5, Romagnoli 6, Hernandez 7; Kessie 6, Meité 6; Saelemaekers 5.5, Leao 6.5, Rebic 7.5; Ibrahimovic 7.5. All. Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Donnarumma A., Dalot, Castillejo 6, Mandzukic 6, Calhanoglu 7, Hauge s.v., Kalulu, Maldini, Krunic s.v., Gabbia

Crotone (3-5-2): Cordaz 6.5; Golemic 5.5, Djidji 4.5, Luperto 5.5; Pedro Pereira 5, Benali 6, Zanellato 5, Vulic 5.5, Rispoli 5; Ounas 6, Di Carmine 5. All. Stroppa. A disposizione: Festa, Magallan, Rojas, D’Aprile, Simy s.v., Pedro Pereira, Marrone, Petriccione s.v., Eduardo Henrique 6, Riviere s.v.