Il Milan è disastroso, la Fiorentina diverte e si diverte: a San Siro solo fischi per i rossoneri [FOTO]

Milan-Fiorentina live – Riscattare la sconfitta beffa di Torino, iniziare a dare continuità dopo la prima vittoria stagionale. Questi i rispettivi obiettivi di rossoneri e viola per il match di San Siro, posticipo domenicale della 6^ giornata di Serie A. Da una parte la compagine di Giampaolo, ferita dopo aver giocato a tratti bene in casa granata, ma caduta sotto i colpi di Belotti per le solita fragilità già dimostrata in passato. Dall’altro l’undici di Montella, entusiasta per la vittoria contro la Samp e rilanciata dalle grandi prestazioni del duo d’attacco Chiesa-Ribery.

A San Siro va in scena un incubo per il Milan, che cade sotto i colpi di una bella Fiorentina. Prestazione disastrosa degli uomini di Giampaolo, che a questo punto rischia seriamente. I tifosi rossoneri assistono all’ennesima prova scialba e senza mordente dei suoi, fischiando già dopo il primo vantaggio viola. Protesta finale con i supporter che lasciano lo stadio dopo lo 0-3. A sbloccare il match è Pulgar su rigore dopo un fallo di Bennacer su Chiesa. Musacchio decide di lasciare in 10 i suoi ad inizio ripresa e la Fiorentina si scatena con Castrovilli e Ribery, prima che Chiesa fallisse il rigore. Leao accorcia ma non serve a nulla, per il Milan è notte fonda. In alto la FOTOGALLERY del match.

80′ – Leao accorcia: gran gol dell’attaccante rossonero, che parte in solitaria e deposita in rete dopo aver saltato una serie di difensori viola.

77′ – La Fiorentina chiude la gara: contropiede avviato da Chiesa che serve Ribery, il francese rientra sul destro e mette dentro.

68′ – Chiesa fallisce il rigore! Bennacer aveva commesso un altro fallo in area, questa volta ai danni di Castrovilli, ma l’attaccante viola si fa neutralizzare il penalty da Donnarumma.

66′ – La Fiorentina va sul doppio vantaggio, notte fonda in casa Milan: Calhanoglu perde un altro importante pallone a centrocampo, Milenkovic recupera e serve Chiesa che mette in mezzo, Donnarumma respinge ma si avventa Castrovilli che segna il suo primo gol in Serie A.

53′ – Per il Milan piove sul bagnato: Musacchio falcia Ribery e si prende l’espulsione.

46′ – Si riparte, cambio nel Milan all’intervallo: esce Kessié ed entra Krunic.

45’+ – Si chiude il primo tra i fischi di San Siro, Fiorentina avanti.

28′ – Annullato gol a Castrovilli, il centrocampista aveva messo dentro su servizio di Chiesa, ma quest’ultimo era in fuorigioco nel momento del passaggio di Ribery.

12′ – Fiorentina avanti: Pulgar spiazza Donnarumma su rigore. Ribery scappa via e conclude, il portiere rossonero respinge ma sulla ribattuta si avventa Chiesa, toccato in area da Bennacer. Dagli undici metri l’ex Bologna realizza. I viola, comunque, già avevano rischiato di passare.

1′ – Partiti!

MILAN-FIORENTINA

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie (46′ Krunic), Bennacer, Calhanoglu; Suso (79′ Castillejo), Piatek (58′ Duarte), Leao.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Pezzella, Milenkovic, Caceres; Lirola, Castrovilli (79′ Benassi), Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa (83′ Boateng), Ribery (88′ Ghezzal).